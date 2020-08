Caso Cotrab, il presidente Ferrara si dimette (Di venerdì 28 agosto 2020) POTENZA – Giulio Ferrara si e’ dimesso dalla carica di presidente Cotrab (Consorzio trasporti Basilicata). Lo confermano fonti sindacali. Ferrara, rieletto il 20 agosto scorso dalle aziende di trasporto che aderiscono al consorzio nonostante una condanna definitiva a 2 anni e sei mesi per violenza sessuale nei confronti di una sua dipendente, ha inviato questa mattina una lettera al consiglio di amministrazione del consorzio spiegando tale decisione come conseguenza della “violenta campagna di stampa a seguito del recente rinnovo della predetta carica. Leggi su dire

POTENZA - Confermato nella carica di presidente del Cotrab (Consorzio trasporti Basilicata) nonostante la condanna per violenza sessuale ai danni di una sua dipendente alla Sita Sud. I fatti risalgono ...SI è dimesso dopo le polemiche per la condanna per abusi sessuali su una dipendente l’ormai ex presidente del Cotrab Giulio Ferrara. Lo ha reso noto lui stesso con una comunicazione al collegio sindac ...