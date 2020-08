Case sfitte e bar vuoti, la paura del mancato rientro a Milano (Di venerdì 28 agosto 2020) A Milano, ogni anno a settembre studenti e lavoratori si contendevano in media 3.000-3.500 Case e stanze vuote in affitto. Quest’anno, con il lockdown alle spalle e l’autunno incerto alle porte, tra posti letto e appartamenti sfitti si contano circa 12mila annunci a disposizione. Lo stesso succede a Bologna, città universitaria per eccellenza, con l’offerta di posti letto quasi quadruplicata. Ma anche a Roma, Napoli, Torino, Padova e Firenze. «Con la riapertura dei confini regionali, tanti affittuari hanno dato il preavviso e sono andati via per raggiungere genitori e parenti, risparmiando anche sulle spese», spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it. Tra la didattica a distanza negli atenei, lo smart working diffuso e la paura di una nuova impennata dei contagi, chi ha ... Leggi su linkiesta

