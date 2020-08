Casa di riposo a Milano nuovo focolaio Covid: 22 contagi (Di venerdì 28 agosto 2020) Torna l’incubo Coronavirus nelle case di riposo. Il nuovo focolaio di Covid 19 è alla rsa Quarenghi, nell’hinterland milanese: positivi al tampone 21 residenti e un operatore della struttura. A dare la notizia Il Giorno, che specifica anche che soltanto una persona fra i contagiati manifesta dei sintomi. Proprio a partire dal tampone effettuato a questa persona, risultato positivo, è scaturito il focolaio, dopo il test a tutti i 120 ospiti e al personale. La metà dei soggetti è stata ricoverata in reparti anti Covid, i restanti sono attualmente in attesa di un posto mentre l’operatore contagiato è in quarantena domiciliare. “La situazione è gestita e monitorata quotidianamente dal ... Leggi su italiasera

