Carrera Cup Italia: AB Racing pronta per Imola (Di venerdì 28 agosto 2020) AB Racing pronta per Imola nella Carrera Cup Italia dopo il weekend dai due volti vissuto a Misano: Cerqui cerca il riscatto, Randazzo vuole confermarsi All’inseguimento nella classifica assoluta e nella Michelin Cup della Porsche Carrera Cup Italia, sulla pista di Imola il team AB Racing è pronto a rituffarsi nella mischia con le 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma nel terzo round 2020 dopo il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

motorionline : #Porsche Carrera Cup Italia | Imola 2020: anteprima e orari del weekend ?? - CorrNazionale : Porsche Carrera Cup: a Imola il Team Q8 Hi Perform cerca il terzo podio consecutivo. Il tracciato ha visto più volt… - Motorsport_IT : #CarreraCupItalia | Carrera Cup Italia, Fumanelli cerca la svolta a Imola - VivereMilano : PORSCHE CARRERA CUP ITALIA 2020 - Speedliveit : Raptor Engineering riparte da Imola nella Carrera Cup Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Carrera Cup

Appuntamento da oggi a domenica in Autodromo con l’Aci Racing Weekend. In pista oltre 170 piloti suddivisi in sette categorie: Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, Italian F4 Championship, TCR ...Nel weekend si riaccendono i motori delle 911 GT3 Cup dopo la pausa estiva, ancora con previsioni di caldo torrido: il terzo round stagionale attende 24 piloti, le sfide di vertice con Quaresmini brac ...