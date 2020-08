Caro Salvini, da padre a padre le dico: alla salute dei bambini ci pensiamo noi. Lei continui a ballare (Di venerdì 28 agosto 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski Ascolto volentieri il suo divertente monologo, simile ai tanti che si trovano in rete realizzati da internauti che in questi mesi indossano assieme a lui i panni di esperti virologi. Infatti non c’è voluto molto, dopo qualche minuto ne ha sparata una grossa al punto da farmi sobbalzare sulla sedia: “Manderò mia figlia a scuola senza mascherina e plexiglas. Fa male tenerla per sei ore”. Per un attimo ho sperato che stesse scherzando. Invece no, ho alzato la testa e visto il suo faccione serioso, abbronzatissimo e poco intellettuale perché senza occhiali. Il bello di Salvini restituito in formato 16:9. Su La7, ospite di Luca Telese e David Parenzo nel programma In onda, c’è il senatore Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, noto per l’inconfondibile voce ... Leggi su ilfattoquotidiano

l'altra sera ho ascoltato l'intervista all'attuale Ministro dell'interno. Si argomentava sui nuovi e copiosi sbarchi sulle isole siciliane. Sono stata stordita dal modo con cui la Signora rispondeva a ...

