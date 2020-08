Carlos Maria si scusa per le frasi omofobe, la difesa di Fabrizio Corona (Di venerdì 28 agosto 2020) Carlos Maria Corona, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, si è scusato per aver postato una frase su Instagram a sfondo omofobo ("La determinazione è tutto nella vita, se non avete le palle siete delle c*****), facendo infuriare la comunità LGBT e non solo.Il ragazzo ha dichiarato: "Oggettivamente il fatto sussiste. Mi spiace, non volevo. Anzi, non ce l’ho con nessuno. Non sono omofobo e non ce l’ho con i gay, non ce l’ho con nessuno. Non ce l’ho nemmeno col mio vicino di casa, io penso alla mia vita. L’importante è riconoscere l’errore". La madre, modella nel video di Ricky Martin di Livin' la vida loca e soprattutto valletta in Torno Sabato per Giorgio Panariello, si era prontamente dissociata, rimproverandolo ... Leggi su blogo

