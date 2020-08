Carlo Bonomi: "Vogliamo rinnovare i contratti ma siano rivoluzionari" (Di venerdì 28 agosto 2020) Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, torna ad attaccare il governo: le misure adottate per affrontare la pandemia sono state troppo frammentate. A fronte dell’impegno di 100 miliardi di euro, non sono ancora stati sciolti i nodi che imbrigliano la crescita e il Paese versa nell’incertezza, scrive in una lettera interna. E i confronti con le parti sociali si sono rivelati inutili come gli Stati Generali. Invita gli industriali ad essere uniti per cambiare il Paese e a respingere ogni tentativo di “intimidazione” e annuncia che l’assemblea pubblica si terrà il 29 settembre. Tanti i temi toccati nella lunga missiva ai presidenti: dal rinnovo dei contratti che dovranno essere ‘rivoluzionari’ e non dovranno vedere il vecchio scambio salari-orari, alla riforma del ... Leggi su huffingtonpost

