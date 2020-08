Caricare Musica dal PC su Youtube Music per conservare la raccolta online (Di venerdì 28 agosto 2020) Era notizia di qualche mese fa quella che il servizio di Google Play Music, per la verità poco utilizzato, sarebbe stato ritirato, integrando le sue funzioni all'interno di Youtube Music. Questo passaggio è stato documentato da Google che oggi ha reso molto semplice il trasferimento di un account Google Music su Youtube Music.La più utile e interessante conseguenza di questo cambiamento è la possibilità di poter, adesso, Caricare la propria Musica su Youtube Music (nel proprio account e senza che sia condivisa con altre persone) e poterla poi ascoltare da ogni altro PC o smartphone. In pratica Youtube Music diventa il nuovo spazio ... Leggi su navigaweb

