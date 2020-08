Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ecco il trailer di lancio (Di venerdì 28 agosto 2020) Finalmente oggi potremo mettere le mani su Captain Tsubasa: Rise of New Champions e, per l’occasione, Bandai Namco Entertainment ha divulgato il suo trailer di lancio Se siete fan di Holly e Benji, non potrete che essere contenti dell’arrivo di un nuovo capitolo per console casalinghe di Captain Tsubasa. Rise of New Champions, questo il titolo della nuova iterazione di casa Bandai Namco Entertainment, è da oggi disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Il titolo è disponibile in diverse edizioni, dalle classiche Standard, alla Deluxe, New Hero, Collector’s, Champions e Legends Edition, accompagnato da un bonus preorder. Avete quindi l’imbarazzo ... Leggi su tuttotek

