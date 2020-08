Cani addestrati contro il Covid-19: primi risultati promettenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Cani anti-Covid come i collaudati Cani antidroga o impegnati nella ricerca degli esplosivi. E’ questa l’ultima frontiera di studio sulla possibilità di screening di massa, l’utilizzo dei Cani e delle loro peculiarità in questo senso. L’individuazione di casi di positività al nuovo coronavirus grazie al fiuto di Cani addestrati a riconoscere la ‘firma’ olfattiva del Sars-CoV-2 è infatti l’obiettivo di diversi promettenti studi in corso, che partono da ricerche già effettuate sulla capacità di Cani di riconoscere tracce di odori. Un mecCanismo che in medicina è stato già testato per alcune specifiche malattie, i tumori in particolare, con ... Leggi su quifinanza

ObsoletusH : @FabioFranchi1 però cani addestrati potranno 'scovare' il virus - Sage79924769 : È stato 'fortunato' il ladro perché i cani, evidentemente, non sono stati addestrati per la difesa della proprietà… - Luanastretti1 : @Ingestibile79 @Peter_Italy ?????? Sti cani !!!! li hanno addestrati bene - StreetNews24 : Individuare i casi di positività al nuovo coronavirus grazie al fiuto di cani addestrati a riconoscere la 'firma' o… - EleshNightmare : @Milan_A_Vita Cani estremamente ben addestrati - mordevano solo i vestiti per difendere il territorio anzichè la pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cani addestrati Cani addestrati contro il Covid-19: primi risultati promettenti QuiFinanza Dogtooth, il significato del finale: perdere i denti significa crescere o morire

Una routine quotidiana composta da orari prefissati, allenamenti, ordine e disciplina e a volte tempo libero. È questa la vita di due sorelle e un fratello che sono chiusi all'interno della loro abita ...

Il coronavirus fiutato dai cani: gli studi sono "promettenti"

Individuare i casi di positività al nuovo coronavirus grazie al fiuto di cani addestrati a riconoscere la 'firma' olfattiva del Sars-CoV-2. È l'obiettivo di diversi promettenti studi in corso, che par ...

Una routine quotidiana composta da orari prefissati, allenamenti, ordine e disciplina e a volte tempo libero. È questa la vita di due sorelle e un fratello che sono chiusi all'interno della loro abita ...Individuare i casi di positività al nuovo coronavirus grazie al fiuto di cani addestrati a riconoscere la 'firma' olfattiva del Sars-CoV-2. È l'obiettivo di diversi promettenti studi in corso, che par ...