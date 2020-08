Canale 5 e Maria De Filippi giocano d’anticipo: lunedì 7 settembre tutti in onda (tranne Striscia) (Di venerdì 28 agosto 2020) Maria De Filippi - Uomini e Donne La nuova stagione televisiva di Canale 5 non si farà attendere, con la programmazione di daytime che partirà fin da subito in blocco. Da lunedì 7 settembre 2020 tutti ai propri posti, da Francesco Vecchi e Federica Panicucci con Mattino Cinque fino a Gerry Scotti e il suo Caduta Libera nel preserale. A sorprendere, però, è Maria De Filippi, che quest’anno – a differenza delle annate passate – gioca d’anticipo con Uomini e Donne. In barba al successo di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la trasmissione del pomeriggio della rete si riprenderà il suo spazio prima del previsto: il 7 settembre Uomini e Donne tornerà regolarmente su ... Leggi su davidemaggio

Dopo la consueta pausa estiva, lunedi 7 settembre 2020 torna su Canale 5 l’imperdibile appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) con “Uomini e Donne”. La scena in studio è stata completamente ri ...

Maria De Filippi ha anticipato la messa in onda del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne. Ecco quando andrà in onda su canale 5.

Dopo la consueta pausa estiva, lunedi 7 settembre 2020 torna su Canale 5 l'imperdibile appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) con "Uomini e Donne". La scena in studio è stata completamente ri ...