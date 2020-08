Cambiamenti climatici, ecco le soluzioni sostenibili contro il caldo. Inclusa l’aria condizionata (Di venerdì 28 agosto 2020) di Emanuele Bompan È innegabile: il clima italiano estivo fa preoccupare per le sue prolungate giornate afose. Per questa ragione negli ultimi anni si è verificato un boom di installazione di impianti di aria condizionata. Non sono disponibili i dati esatti del numero di impianti di condizionamento e il peso esatto sui consumi energetici ma per l’associazione di categoria Assoclima il mercato del raffrescamento dell’aria vale circa 1,5 miliardi di € e continua a dare segnali di forte crescita: +10,8% nel 2018 e del +8% nel 2019, in termini di valore. Sempre più italiani vogliono l’aria condizionata in casa, in ufficio, nei ristoranti. A livello globale ci sono 1,6 miliardi di impianti (di cui la metà in Usa e Cina), che consumano circa il 10% del totale dell’energia elettrica prodotta. Nel 2050 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Questa condizione, spiega all'Adnkronos Enrico Scoccimarro, ricercatore della Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, 'è legata a condizioni atmosferiche e oceaniche favorevoli ...

