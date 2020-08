Calciomercato Verona – In arrivo Rüegg per la difesa (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato Verona – In arrivo dallo Zurigo il giovane difensore svizzero Kevin Rüegg, a breve la firma e le visite mediche Kevin Rüegg esterno destro per la difesa In queste ore l’Hellas Verona sta chiudendo la trattativa con lo Zurigo per il giovane Kevin Rüegg. Il giovane giocatore svizzero, classe ’98, è un giocatore molto duttile in grado di ricoprire tutti i ruoli della sua fascia destra ed ha anche giocato come mediano e trequartista. Rüegg è nel giro della nazionale svizzera avendo sia la cittadinanza svizzera che quella camerunense. Calciomercato Verona – In arrivo Rüegg per la difesa Giornal.it. Leggi su giornal

