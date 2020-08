Calciomercato Roma – Fermento in casa giallorossa, Kolarov e Dzeko con la valigia (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato Roma – Nelle ultime ore già grande Fermento in casa giallorossa soprattutto in uscita. Kolarov e Dzeko pronti ad andar via Kolarov avrebbe deciso di andare via da Roma e sarebbe vicinissimo al passaggio in nerazzurro da mister Conte. La Juventus e Andrea Pirlo puntano su Dzeko e le due società avrebbero già trovato accordo intorno ai 18 milioni di euro senza escludere eventuali contropartite tecniche. La decisione ora spetta al giocatore che da un lato ha la possibilità di giocare per vincere e giocare la Champions e dall’altro lato la scelta di cuore con la moglie che vorrebbe rimanere a Roma. Deciso il dopo Dzeko L’eventuale ... Leggi su giornal

