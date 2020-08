Calciomercato Palermo, l’ex Munoz chiama: “Tornare sarebbe bellissimo, la categoria non conta” (Di venerdì 28 agosto 2020) Ezequiel Munoz pensa al ritorno al Palermo.Il difensore argentino ha vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2015 collezionando ben 131 presente e 5 reti tra Serie A e Serie B. In seguito, le avventure tra le fila inizialmente della Sampdoria e poi del Genoa, prima di lasciare i confini per trasferirsi nella seconda serie spagnola. A ventinove anni, adesso, il giocatore è tornato in Argentina ed è alla ricerca il rilancio. È per questa ragione che non esclude un ritorno in Italia e, in particolare, nella squadra che gli ha regalato l'esordio tra i grandi. A rivelarlo è l'edizione odierna di TuttoSport, che riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal giocatore. "sarebbe bellissimo - dice Munoz - tornare in Italia, per me ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, l'ex Munoz chiama: 'Tornare sarebbe bellissimo, la categoria non conta' - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, l'ex Munoz chiama: 'Tornare sarebbe bellissimo, la categoria non conta' - citynowit : “Doveva essere la prima operazione in uscita, viste le numerose richieste ” - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ultimo tassello per la difesa: #Corrado preferito a Rizzo. A centrocampo si allontana… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, ultimo tassello per la difesa: Corrado preferito a Rizzo. A centrocampo si allontana Bianc… -