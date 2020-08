Calciomercato Napoli, nuova difesa: Koulibaly e Maksimovic in uscita (Di venerdì 28 agosto 2020) , Gattuso ha già individuato i sostituti Il Napoli deve fare i conti con le partenze. Gennaro Gattuso, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non avrà a disposizione Koulibaly e Maksimovi, ma il club è già corso ai ripari. Gli azzurri però hanno già trovato i sostituiti: blindati Matvienko e il baby Karbownik, Gattuso vuole assolutamente costruire una difesa affidabile in vista del prossimo campionato. Non sono esclusi altri colpi nel pacchetto arretrato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

mirkocalemme : Ieri contatto #Roma - entourage #Milik: bozza d'intesa. Al polacco andrebbe la 9 liberata da #Dzeko, per il quale l… - DiMarzio : #Napoli, c'è anche #Raiola a Castel di Sangro: la situazione - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - buoncalcio : #Calciomercato #Genoa vicino Perin, può tornare anche Rincon. Asse con il Napoli: non solo Llorente. E Juan Jesus..… - rv_muskrat : RT @NicoSchira: Asse caldo tra #Roma e #Napoli: i giallorossi vogliono chiudere per Arek #Milik con Cengiz #Under che approderebbe in azzur… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, spunta un’idea clamorosa per l’attacco Mondo Udinese Napoli, chiede pagamento spettanze mostrando calcio pistola: arrestato

Un uomo di 45 anni si è presentato in un cantiere di Sant'Agnello, nel Napoletano, dove il titolare di una ditta edile - insieme a suoi operai - stava curando la ristrutturazione di una struttura priv ...

Mancini convoca a Coverciano Lasagna: Kevin torna in Nazionale

È tra i 37 azzurri che domani si ritroveranno con il ct azzurro. Al mister serve un gruppo allargato per la Nations League UDINE. Era finito nel dimenticatoio lo scorso ottobre, dopo quattro presenze ...

Un uomo di 45 anni si è presentato in un cantiere di Sant'Agnello, nel Napoletano, dove il titolare di una ditta edile - insieme a suoi operai - stava curando la ristrutturazione di una struttura priv ...È tra i 37 azzurri che domani si ritroveranno con il ct azzurro. Al mister serve un gruppo allargato per la Nations League UDINE. Era finito nel dimenticatoio lo scorso ottobre, dopo quattro presenze ...