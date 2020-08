Calciomercato Milan, le ultime (Di venerdì 28 agosto 2020) Il primo colpo del Calciomercato del Milan è stato messo a segno: stiamo parlando ovviamente del rinnovo di Zlatan Ibrahimović. Il mercato rossonero però non si fermerà a tale operazione. La situazione su Aurier Molto difficile che possa riaprirsi la pista per Aurier. L’ivoriano è ormai ai margini del progetto Spurs a causa dell’ormai vicino acquisto del terzino Matt Doherty del Wolverhampton da parte del club londinese. Per riaccendere la trattativa gli inglesi chiedono almeno 23 milioni di euro e il Milan, al momento, non sembra intenzionato a voler spendere quella cifra per il terzino ivoriano. Il Calciomercato Milan a centrocampo Il club di Via Aldo Rossi sta per chiudere il ritorno di Tiemoué Bakayoko. La formula è quella del ... Leggi su sport.periodicodaily

