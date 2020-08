Calciomercato Milan – Forte l’interesse per Tonali, c’è l’ok del giocatore: l’Inter non affonda il colpo (Di venerdì 28 agosto 2020) Sandro Tonali sembrava pronto a vestire la maglia dell’Inter, ma i nerazzurri non hanno ancora chiuso la trattativa. Conte ha incassato l’ok del giocatore da tempo, ma il finale di stagione prolungato dei nerazzurri e la stessa incertezza sul futuro del tecnico (fugata nei giorni scorsi) hanno rallentato la trattativa. Il Milan ha colto la palla al balzo per avviare i contatti con l’entourage del giocatore, incassando il suo ok anche in questo caso. Va convinto il Brescia che vorrebbe almeno 35 milioni, cifra esosa per le casse rossonere, a differenza di quelle nerazzurre che potrebbero chiudere la trattativa con più facilità ma prendono tempo e sembrano aver spostato la loro attenzione su Vidal in uscita dal Barcellona. Il Milan spera di poter sfruttare ... Leggi su sportfair

