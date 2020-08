Calciomercato Milan, accordo col Real per Brahim Diaz: si attende il sì del calciatore (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero raggiunto l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz Milan vicino a un nuovo colpo in prospettiva. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri avrebbero raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il trequartista classe ’99 Brahim Diaz. Prestito con diritto di riscatto, la base dell’affare. Il Milan attende adesso la decisione definitiva del calciatore che si sarebbe preso qualche giorno di tempo per decidere al meglio il suo futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

