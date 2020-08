Calciomercato, le notizie di oggi – Svincolati di lusso, piano Inter per Messi, valzer di attaccanti [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti botti che riguardano le squadre del campionato di Serie A e non solo. Si muovono i grandi club, la Juventus ha iniziato un nuovo progetto e sono in arrivo importanti novità anche sul fronte calciatori. L’Inter ha bisogno di qualche innesto per provare a ridurre il gap con i bianconeri, chiamata a confermarsi l’Atalanta. Dovranno riscattare l’ultima deludente stagione Roma e Napoli, sono due squadre che hanno le possibilità di disputare un campionato di altissimo livello. Poi c’è il Milan, l’obiettivo è confermare il rendimento dopo il lockdown. Infine le possibili outsider, in tante stanno lavorando molto bene, principalmente il Torino. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, potrebbero ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : La #Fiorentina anche su #Roca dell'#Espanyol - SkySport : Inter, Allegri aspetta notizie: preferisce i nerazzurri al Psg - Specialcla : @AndreaInterNews Hai voglia! Io lo abolirei proprio il calciomercato. O meglio: le notizie... quando le cose sono… - mattiatml : Ma leggetele bene le notizie, hanno solo detto che un operatore della Juventus ha chiamato il papà di #Messi per di… - DavideTinny : @piperitafrancy Il miglior storyteller del calciomercato. Bisogna prenderlo per quello che è. Il 99% sono racconti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Calciomercato Atalanta | Fatta per Miranchuk, le cifre dell’affare

Atalanta, è fatta per il vice Ilicic. In serata il club ha chiuso l’accordo con la Lokomotiv Mosca per Aleksey Miranchuk come comferma Sky Sport. Un affare da 14,5 milioni, mentre non è ancora chiaro ...

Calciomercato – Ex Milan, ag. Borini: “Futuro? Non abbiamo fretta”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Roberto De Fanti, procuratore di Fabio Borini, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco cosa ha detto “Borini? E’ a sc ...

Atalanta, è fatta per il vice Ilicic. In serata il club ha chiuso l’accordo con la Lokomotiv Mosca per Aleksey Miranchuk come comferma Sky Sport. Un affare da 14,5 milioni, mentre non è ancora chiaro ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Roberto De Fanti, procuratore di Fabio Borini, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco cosa ha detto “Borini? E’ a sc ...