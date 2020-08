Calciomercato Lazio – Il Fenerbahce tira sul prezzo per Muriqi, sfuma Kumbulla, (Di venerdì 28 agosto 2020) Non si sblocca ancora la trattativa che dovrebbe portare Vedat Muriqi a vestire la casacca biancoceleste della Lazio, trattativa che è molto ben avviata da diverse settimane, avendo trovato l’accordo da tempo con il calciatore kosovaro. prezzo base Il presidente del Fenerbahce Ali Koc, proprietario del cartellino del calciatore ha infatti rivelato che l’attaccante non lascerà il club per meno di 20 milioni di euro, cifra minima per auspicare di concludere il trasferimento. Il patron ha confermato la non urgenza di venderlo nell’attuale finestra di mercato qualora non si presentasse una proposta adeguata. L’offerta della Lazio non è dissimile, secondo varie fonti, dalla richiesta della proprietà turca: la sensazione è che con un altro ... Leggi su giornal

SkySport : Lazio, è ufficiale: preso Pepe Reina dal Milan - Gazzetta_it : #Immobile rinnovo fermo con la #Lazio. E spunta il #Barcellona - DiMarzio : #Reina in arrivo alla #Lazio: pronto un biennale - LazioChannel : #Calciomercato #Lazio - Importanti novità per il futuro di Guido #Guerrieri #28agosto - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Fares-#Muriqi, muro di Spal e #Fenerbahce: la Lazio insiste -