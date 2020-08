Calciomercato Chelsea, adesso è ufficiale: Thiago Silva lascia il PSG e firma per i Blues (Di venerdì 28 agosto 2020) Continua il mercato stellare del Chelsea.Dopo anni di blocco del Calciomercato, Roman Abramovic è tornato a spendere tanti soldi per rivoluzione la sua rosa, acquistando giocatori giovani grandissimi talenti, come Hakim Ziyech e Timo Werner: il grande sogno rimane adesso quello di Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen per cui i Blues sarebbero disposti a spendere una cifra monstre intorno ai 100 milioni di euro.Calciomercato Chelsea, fatta per Chilwell: cifre e dettagli del nuovo rinforzo BluesNella giornata odierna il Chelsea ha invece ufficializzato un grandissimo colpo per la difesa a parametro zero: si tratta di Thiago Silva, difensore ... Leggi su mediagol

