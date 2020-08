Calabria, balena avvistata a Scilla: le splendide immagini dal Mar Tirreno [VIDEO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Oggi in Calabria, nella nota località turistica di Scilla, è stata avvistata una balena di medie dimensioni. L’animale, come si evince dal VIDEO a opera di Andrea Occhipinti, nuota sereno non troppo distante dalla costa. In Calabria non è raro l’avvistamento di balene e delfini che spesso amano vagare in questo mare per molti versi incontaminato. Ecco il VIDEO in cui la si vede immersa nello splendido panorama dello Stretto di Messina. Calabria, enorme balena avvistata a Scilla: le splendide immagini dal Mar Tirreno VIDEOL'articolo Calabria, balena ... Leggi su meteoweb.eu

