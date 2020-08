Cagnolina annaspa fra le onde, le padrona cerca di salvarla: annegano entrambe (Di venerdì 28 agosto 2020) Quando ha visto la sua Myrtle in difficoltà, Suzannah Conway, 49 anni, non ha resistito: si è tuffata nel mare in tempesta di Peacehaven, vicino a Brighton in Gran Bretagna , per cercare di mettere in ... Leggi su leggo

Quando ha visto la sua Myrtle in difficoltà, Suzannah Conway, 49 anni, non ha resistito: si è tuffata nel mare in tempesta di Peacehaven, vicino a Brighton in Gran Bretagna, per cercare di mettere in ...

