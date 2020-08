C'è gioia anche per Ghoulam: l'algerino di testa firma il 6-0! (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella goleada contro L'Aquila c'è gioia anche per Faouzi Ghoulam, schierato titolare in questa seconda gara degli azzurri. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : è gioia