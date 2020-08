Busto, ultimi ritocchi al nuovo parcheggio multipiano di via Volturno (Di venerdì 28 agosto 2020) Un altro progetto al traguardo: si tratta del nuovo parcheggio multipiano realizzato in via Volturno, in prossimità del Tribunale, che metterà a disposizione 200 stalli, il doppio rispetto alla ... Leggi su ilgiorno

