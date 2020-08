Burraco fatale (2020): Trailer del film con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti (Di venerdì 28 agosto 2020) Per i nuovi Trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx Regista: Giuliana Gamba Cast: Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Loretta Goggi, Mohamed Zouaoui, Pino Quartullo e Michela Quattrociocche. #Burracofatale in uscita In tutti i cinema italiani a settembre 2020. La trama, la recensione e altri video del film Burraco fatale: https://urly.it/37ntv Irma (Claudia Gerini), Eugenia (Angela Finocchiaro), Miranda (Caterina Guzzanti) e ... Leggi su udine20

3cinematographe : Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti sono le protagoniste di Burraco Fatale, un… - RBcasting : 'Burraco Fatale' al cinema dal 1° ottobre. Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti… - sehmagazine : ?? Dal 1° ottobre al #cinema “Burraco Fatale”, divertente commedia romantica con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro,… - Think_movies : “Burraco Fatale”, al cinema dal 1 ottobre la commedia con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Ca… - ilfaroonline : Ecco il #trailer di “Burraco fatale”, il #film con Claudia Gerini girato ad Anzio -