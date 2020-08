Buongiorno dalla Borsa 28 agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) (TeleBorsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,57%; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 11.926,16 punti. Ribasso per Tokyo, in flessione dell’1,41%, termina le contrattazioni a 22.882,7 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,79% e chiude a 13.535,1 punti. Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; composta Londra, che cresce di un modesto +0,31%; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Si distingue a Piazza Affari il settore telecomunicazioni ed esibisce un +1,05% sul precedente. Grande giornata per Telecom Italia, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,19%. In ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 28 agosto 2020 Borsa Italiana Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

