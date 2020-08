Bufera sulla Lega per il sondaggio “peggior Ministro” con sole donne: poche le risposte desiderate (Di venerdì 28 agosto 2020) Sta facendo discutere e confrontare un recente sondaggio lanciato sul Twitter dalla Lega a proposito del peggior ministro nella storia del nostro Paese. Si tratta di un’ulteriore iniziativa lanciata sui social, dopo quella che abbiamo trattato nei giorni scorsi a proposito dell’arruolamento di nuovi avvocati per la difesa nel processo Salvini. Al di là dei contenuti e della domanda lecita da parte del Carroccio, soprattutto in un periodo di incessante campagna elettorale per tutti i partiti nazionali, c’è un altro dettagli che fa molto discutere. La Lega ed il sondaggio sul “peggior Ministro” con sole donne in lizza Nello specifico, il tweet è finito al centro di diversi meme che stanno circolando su Facebook, al punto che in tanti ... Leggi su bufale

Noovyis : (Bufera sulla Lega per il sondaggio “peggior Ministro” con sole donne: poche le risposte desiderate) Playhitmusic - - PugliaStream : «Il Covid da Briatore? Qualcosa di chimico e programmato»: bufera sulla candidata sindaca - Raff_Napolitano : Napoli, bufera sulla sindaca che vota De Luca 'Mi tocca, è come una rata da pagare' - avv_fabriziorug : @francescatrank @remotomasi @lauraboldrini @AzzolinaLucia FIORAMONTI sulla Santanché -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sulla Bufera sulla Lega per il sondaggio “peggior Ministro” con sole donne: poche le risposte desiderate Bufale.net L’impresa di Garindo: da Olgiate Olona all’Ultra Tour del Monte Rosa

OLGIATE OLONA – Se abitate fra Busto Arsizio ed Olgiate Olona e se siete mattinieri (o forse nottambuli) vi sarà sicuramente capitato di imbattervi, prima dell’alba, in un “runner” alquanto speciale c ...

Alba Parietti contro Briatore: “Questa volta ha sbagliato”

Alba Parietti ha voluto parlare di Briatore, suo grande amico, e della bufera che lo vede coinvolto da qualche giorno: ecco cosa ne pensa. Alba Parietti ha detto la sua sul caso di Briatore: l’imprend ...

OLGIATE OLONA – Se abitate fra Busto Arsizio ed Olgiate Olona e se siete mattinieri (o forse nottambuli) vi sarà sicuramente capitato di imbattervi, prima dell’alba, in un “runner” alquanto speciale c ...Alba Parietti ha voluto parlare di Briatore, suo grande amico, e della bufera che lo vede coinvolto da qualche giorno: ecco cosa ne pensa. Alba Parietti ha detto la sua sul caso di Briatore: l’imprend ...