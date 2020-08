Briatore si difende dalle accuse: "Billionaire ha seguito le regole" (Di venerdì 28 agosto 2020) Alberto Giorgi L'’imprenditore, positivo al Covid, sotto attacco per i contagi nel suo locale: "Ma io ho sempre predicato il distanziamento" Flavio Briatore e il suo Billionaire sono finiti nell’occhio del ciclone. A inizio settimana la notizia del ricovero dell’imprenditore al San Raffaele di Milano: l’ex manager di Formula Uno soffre di prostatite, ma è positivo al Sars-Cov-2. E come lui lo sono anche cinquantotto membri dello staff della discoteca di Porto Cervo, oltre che diversi avventori del locale stesso. La notizia della positività di Briatore al virus ha dato il là a una valanga d’odio sui social: "Flavio Briatore ricoverato per coronavirus? Questo è il karma", uno dei commenti più ricorrenti su Twitter e Facebook. Migliaia le ... Leggi su ilgiornale

