Briatore difende il personale del Billionaire ed incolpa i clienti, ma in tanti erano senza mascherina (Di venerdì 28 agosto 2020) Continua a tenere banco la questione Billionaire di Flavio Briatore, locale della Sardegna che è diventato un vero e proprio focolaio del Covid-19, con un gran numero di contagi tra staff e clienti. Lo stesso Briatore è risultato positivo al Coronavirus, ma si ritrova ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni buone, tant’è che nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ci ha tenuto a precisare alcune cose riguardanti il suo locale in Sardegna. La difesa di Briatore sul Billionaire e i video che lo contraddicono Briatore ha dichiarato che tutto lo staff ha cercato in tutti i modi di far rispettare le norme anti-Covid, indossando mascherina e predicando il distanziamento sociale. Il problema, a ... Leggi su bufale

