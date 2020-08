Brevetti: Sala, 'governo deve candidare Milano, siamo partiti per primi' (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - La richiesta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'esecutivo "è forte e decisa". Per la sede del Tribunale dei Brevetti, "penso che il governo debba candidare Milano e lo debba fare nei tempi giusti, entro il 10 settembre per due motivi fondamentali". Il primo, in particolare, è che "siamo partiti prima noi di qualsiasi altra città, quando abbiamo capito che c'era questa opportunità ci siamo mossi a tempo debito. Il secondo è che i Brevetti risiedono fondamentalmente in questo territorio e in questa città", spiega durante una conferenza stampa. Un terzo motivo, aggiunge ancora, "è che gli spazi ci sono già, sono ... Leggi su liberoquotidiano

