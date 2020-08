Brevetti, Sala: “Governo candidi Milano entro il 10 settembre” (Di venerdì 28 agosto 2020) MILANO – “Lascio ad altri le polemiche e i comunicati stampa muscolari. Non e’ un problema di stile ma di chi nella vita e’ riuscito a portare a casa risultati, altri invece fanno grandi chiacchiere, pero’ bisogna poi chiedersi cosa hanno finalizzato nella vita”. Cosi’ il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende di petto la Lega sulla questione della candidatura di Milano al Tribunale dei brevetti, su cui il Carroccio cannoneggia da giorni Palazzo Marino. Leggi su dire

