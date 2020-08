Brescia, Cellino: «Tonali vuole sapere il suo futuro. Tra Milan e Inter…» (Di venerdì 28 agosto 2020) Cellino ha parlato del futuro di Tonali: il centrocampista è conteso da Milan e Inter. Le parole del presidente del Brescia Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista è conteso da Milan e Inter. «Ho apprezzato la serietà di Maldini, non voglio dire di più. Marotta mi ha sempre confermato un forte interesse, io ho sempre evitato trattative con altri club. Io non ho fretta, ma il giocatore ha bisogno di sapere quale sarà il suo futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Cellino: “Tonali ha fretta di conoscere il suo futuro. Marotta? Mi ha confermato interesse, ma apprezzo la serietà del Milan”

Sono giorni molto importanti in chiave mercato per il futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista attualmente di proprietà del Brescia, infatti, è destinato alla partenza dopo la retrocessione del club ...

