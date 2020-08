Brescia, Cellino su Tonali: “Milan e Maldini seri, anche Inter interessata” (Di venerdì 28 agosto 2020) Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a Sky Sport riguardo la trattativa per la cessione di Sandro Tonali. I due club più vicini al giovane e talentuoso centrocampista sono le due milanesi. “Non voglio essere inopportuno, dico solo che Maldini ha confermato la serietà storica del Milan e l’ho apprezzato molto. Marotta? L’Inter è sempre stata molto Interessata al giocatore e io ho evitato trattative con altri club, anche esteri, che potevano essere Interessati.” Ad ogni modo Cellino sottolinea la necessità di stringere i tempi: “Io non ho fretta, ma Tonali deve conoscere il suo futuro”. Leggi su sportface

