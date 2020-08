Brad Pitt ha una nuova fiamma: ecco la modella Nicole Poturalski (Di venerdì 28 agosto 2020) Altro che ritorno di fiamma con Jennifer Aniston. Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma, bella e giovanissima. Il gossip internazionale scommette sulla nuova love story con la modella 27enne Nicole Poturalski. I due sarebbero stati avvistati in Francia. Pare che la star 56enne abbia portato la ragazza allo Chateau Miraval, il castello in cui ha sposato Angelina Jolie. Nicole è una modella tedesca di origini polacche molto conosciuta nell’ambiente tanto che ha posato per le copertine delle più importanti riviste di moda: da Cosmpolitan a Elle fino a Marie Claire. Lavora tra Los Angeles e Berlino (dove attualmente risiede), parla 5 lingue ed è già mamma del piccolo ... Leggi su newscronaca.myblog

