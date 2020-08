Brad Pitt e Nicole Poturalski, quel concerto insieme (già nove mesi fa) (Di venerdì 28 agosto 2020) Lavori in corso. Il gossip internazionale continua a scavare nella nuova (presunta) love story tra Brad Pitt e Nicole Poturalski. Le ultime indiscrezioni arrivano dal portale Page Six che, dopo aver confermato la relazione tra l’attore americano e la modella tedesca, estrae dal cilindro alcuni video datati novembre 2019 che riprendono la coppia già sorridente e complice durante un concerto di Kanye West a Los Angeles. Leggi su vanityfair

Lucagam2 : Il timbro di voce è importante.!pensate a Brad Pitt con la voce di Giordano. - VoceSpettacolo : Brad Pitt: la nuova fidanzata è la modella tedesca Nicole Poturalski - ViolaXenia : @Claudio_Melmoth Ho letto gente dire che Brad Pitt ha dei brutti lineamenti, non oso immaginare cosa direbbero di… - PepitoS10773388 : @NinaRicci_us È mica Brad Pitt? - _DoIEvenExist : @Eun0nia Ma no non è questo perché i canoni non sono cambiati troppo,se de Niro fosse giovane adesso avrebbe lo ste… -