Bonus nonni 2020: scade il 31 agosto, come richiederlo (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 31 agosto scadrà la possibilità di presentare domanda per richiedere il Bonus baby sitter destinato ai familiari, anche comunemente denominato “Bonus nonni”. Si tratta di un incentivo nato originariamente dal DL cura Italia, e ratificato attraverso la circolare Inps numero 73 del 17 giugno 2020. Il valore del Bonus è di 1200 euro, accreditati direttamente sul libretto Famiglia. Il Bonus nonni non è altro che il Bonus baby sitter esteso anche ai nonni che non abitano sotto lo stesso tetto dei propri nipoti. Inizialmente, l’importo era di 600 euro, e successivamente è stato raddoppiato. Requisiti e modalità di presentazione della domanda Il ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Bonus nonni 2020: scade il 31 agosto, come richiederlo - BeatriceButi : RT @Giusepp27612020: Sky Sport. Victor Osimhen (Napoli, 70 mln+10 di bonus), mostrano l'intervista di ieri e basta. Weston McKenney (Juvent… - FilippoCarmigna : Bonus baby sitter, così si può attribuire a nonni e familiari @sole24ore - AlfonsoFofo60 : RT @Giusepp27612020: Sky Sport. Victor Osimhen (Napoli, 70 mln+10 di bonus), mostrano l'intervista di ieri e basta. Weston McKenney (Juvent… -