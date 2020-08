Bonus mobili 2020, come si applica. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Di venerdì 28 agosto 2020) Al fine di promuovere l’efficientamento energetico delle abitazioni tramite la riduzione dei consumi di energia elettrica, e per sostenere un settore sempre più in crisi negli ultimi anni, è stato rinnovato il c.d. “Bonus mobili ed elettrodomestici” anche per l’anno 2020. Questo beneficio fiscale dà la possibilità a coloro che nell’anno 2019 hanno acquistato mobili o grandi elettrodomestici di detrarre nella dichiarazione dei redditi il 50% delle spese sostenute, in dieci quote annuali, fino a un massimo di 10.000 €. La proroga in Legge di Bilancio del Bonus mobili al 2020 rende agevolabile l’acquisto di arredi ed elettrodomestici destinati a immobili ... Leggi su quifinanza

Al fine di promuovere l’efficientamento energetico delle abitazioni tramite la riduzione dei consumi di energia elettrica, e per sostenere un settore sempre più in crisi negli ultimi anni, è stato rin ...

Se stai ristrutturando casa, puoi usufruire di una detrazione pari al 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredarla. L’importo massimo di spesa detraibile è di 10.000 euro, comprensiv ...

