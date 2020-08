Bonus figli fino a 21 anni, arriva l’assegno da 250 euro: a chi spetta e come funziona (Di venerdì 28 agosto 2020) Pronto l’assegno unico e universale per le famiglie con figli fino a 21 anni: dovrebbe partire dal 1 gennaio 2021. Una delle priorità del governo è quella di introdurre l’assegno unico per le famiglie quanto prima inserendo la misura nella prossima Legge di Bilancio. Con il progetto contenuto nel Family Act dovrebbero essere circa 11 milione … L'articolo Bonus figli fino a 21 anni, arriva l’assegno da 250 euro: a chi spetta e come funziona Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

VanityFairIt : Mancano fondi per sette miliardi per sostenere l'assegno che sostituisce almeno 8 voci tra bonus e detrazioni. Ne h… - SamGibili1 : RT @natolibero68: Una vita di umiliazioni tra un bonus e un sussidio senza alcuna prospettiva né per se ne per i propri figli. SVEGLIAAAAA! - ruttodibosco : RT @natolibero68: Una vita di umiliazioni tra un bonus e un sussidio senza alcuna prospettiva né per se ne per i propri figli. SVEGLIAAAAA! - StalinZio : RT @natolibero68: Una vita di umiliazioni tra un bonus e un sussidio senza alcuna prospettiva né per se ne per i propri figli. SVEGLIAAAAA… - 8020Tizio : RT @natolibero68: Una vita di umiliazioni tra un bonus e un sussidio senza alcuna prospettiva né per se ne per i propri figli. SVEGLIAAAAA… -