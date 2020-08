Bonus baby sitter 2020: scadenza domanda a breve, come farla (Di venerdì 28 agosto 2020) Ormai mancano pochi giorni al termine ultimo per presentare domanda di Bonus baby sitter 2020. Introdotto con il Decreto Cura Italia per aiutare quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano dopo la chiusura delle scuole, a partire dal 17 giugno, come stabilito dall’Inps, il beneficio può essere usato anche se le mansioni di baby-sitting la svolgono i nonni, a condizione che questi ultimi siano residenti presso un indirizzo differente da quello di residenza del nipote.Segui Termometro Politico su Google News Bonus baby sitter 2020: scadenza domanda e requisiti richiesti C’è tempo fino a lunedì 31 agosto ... Leggi su termometropolitico

