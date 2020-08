Bonus 500 euro lavoratori domestici: domanda scade, come farla subito (Di venerdì 28 agosto 2020) Ultime notizie sul Bonus 500 euro dedicato ai lavoratori domestici. L’indennità, valida per le mensilità di aprile e maggio, può essere richiesta solo fino a fine agosto. Ecco i termini per la presentazione delle domande e cosa bisogna fare per inoltrare la richiesta e ottenere così il beneficio.Segui Termometro Politico su Google News Bonus 500 euro lavoratori domestici: il comunicato stampa Inps Oltre al Bonus baby sitter, c’è anche un altro beneficio che scade a fine agosto. Si tratta del Bonus 500 euro dedicato ai lavoratori domestici. Con un comunicato stampa dello scorso 26 agosto, ... Leggi su termometropolitico

