Bonus 1000 euro avvocati: arrivano i chiarimenti dalla Cassa forense (Di venerdì 28 agosto 2020) In questi giorni la Cassa forense ha puntualizzato quali sono le modalità per potersi avvalere del Bonus 1000 euro avvocati. Ne avevamo già parlato recentemente, tuttavia giova di seguito ricordare quanto chiarito dall’ente previdenziale presso il quale debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti gli avvocati iscritti agli Albi forensi. Facciamo dunque il punto della situazione e vediamo cosa è previsto per questa categoria di liberi professionisti. Se ti interessa saperne di più sul Bonus 500 euro pc ed internet, i requisiti Isee e come ottenerlo, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Bonus 1000 euro avvocati ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 1000 Inps, nel dl Agosto bonus da 1000 euro per autonomi e partite Iva: come funziona Sky Tg24 Bonus COVID in scadenza il 31 agosto: quali sono

Indennità COVID di 1.000 euro. Primi chiarimenti sul decreto Agosto

In attesa dell’emanazione delle circolari più specifiche, il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 rende noto che sono prorogate per altri due mesi le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fr ...

