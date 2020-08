Bonomi a sindacati: rinnovo contratti ma siano rivoluzionari (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 28 AGO - "All'accusa che i leader sindacali hanno rivolto a Confindustria di non volere i contratti abbiamo risposto con chiarezza che Confindustria i contratti li vuole sottoscrivere e ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Bonomi a sindacati: rinnovo contratti ma siano rivoluzionari: E rilancia critiche al Governo: spesi 100 mld ma nodi… - iconanews : Bonomi a sindacati: rinnovo contratti ma siano rivoluzionari - GeaPilato : RT @carlakak: In Italia esistono 2 virus mortali: Il COVID e CONFINDUSTRIA, che uccide la dignità dei lavoratori; Il suo Presidente Bonomi… - Lillo68904581 : RT @carlakak: In Italia esistono 2 virus mortali: Il COVID e CONFINDUSTRIA, che uccide la dignità dei lavoratori; Il suo Presidente Bonomi… - Pincopanco999 : RT @carlakak: In Italia esistono 2 virus mortali: Il COVID e CONFINDUSTRIA, che uccide la dignità dei lavoratori; Il suo Presidente Bonomi… -