Bologna | artigiano prossimo alla pensione regala la sua bottega

"Si facciano avanti due-tre giovani volenterosi che non hanno paura di sporcarsi le mani di olio e grasso", queste le parole dell'artigiano pronto a cedere a titolo gratuito la sua attività nel bolognese. Dopo 40 anni di onorata carriera all'interno della loro "bottega" di Casalecchio, i fratelli Andrea e Luca Franceschini vanno in pensione e …

il Resto del Carlino

L’annuncio dell’artigiano Andrea Franceschini, di Casalecchio. "Io e mio fratello stiamo per andare in pensione, abbiamo lavorato per quarant'anni" ...L’autunno della verità si avvicina. Con l’estate ai titoli di coda, è attesa per le imprese bolognesi una vera e propria prova del nove, che metterà alla prova un’economia fortemente ridimensionata da ...