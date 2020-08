Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di venerdì 28 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a venerdì 28 agosto. Nel corso del pomeriggio, come di consueto, la Regione Lombardia ha diramato il Bollettino con i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 316 nuovi contagi, 3 morti, 84 guariti, 19.721 tamponi, +3 pazienti in terapia intensiva (totale 17). Leggi su sportface

