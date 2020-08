Bollettino del 28 agosto 2020: gli aggiornamenti sul Covid-19 (Di venerdì 28 agosto 2020) Pubblicato il Bollettino della Protezione Civile con gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia Come di consueto la Protezione Civile ha pubblicato il Bollettino contenente gli aggiornamenti in merito alla diffusione del Covid-19. Anche oggi, 28 agosto, continua a crescere il numero dei contagiati. Sono stati eseguiti più di 97.000 tamponi (in totale 8.410.510 da Marzo), dai quali è emerso che sono 1.462 i casi di contagio odierni (per un totale di 265.409). I soggetti attualmente positivi sono 23.035. I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 7 unità rispetto a ieri, per un totale di 74. Risultano essere 348 i guariti, ben 123 in più rispetto a ieri. Purtroppo, però, come aumenta il numero delle persone ... Leggi su zon

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ul... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e nuovo record di tamponi - Nebrodinotizie : Il bollettino del 28 agosto #COVID?19 #Sicilia - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Effetto #Ferragosto'. Contagi raddoppiati in una settimana: il #bollettino del #28agosto, cosa sta succedendo #corona… -