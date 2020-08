Bollettino Coronavirus del 28 Agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) L’incremento nazionale dei casi il 28 Agosto è +0,55% (ieri +0,53%) con 265.409 contagiati totali, 206.902 guarigioni e 35.472 deceduti (+9); 23.035 infezioni in corso (+1.103); elaborati 97.065 tamponi (ieri 94.024) con 1.462 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,50% (ieri 1,50%). Ricoverati con sintomi 1.178 (+47); terapie intensive: +7 (74).Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 316 (65% di rientro); Campania 183 (45 dall’estero, 36 dalla Sardegna); Lazio 166 (60% di rientro, 38% dalla sola Sardegna); Emilia Romagna 164 (59 di rientro); Veneto 135; Piemonte 91 (35 di rientro); Toscana 82 (20 dall’estero,16 da altre Regioni di cui 11 dalla Sardegna).In Lombardia curva +0,31% (ieri +0,28%) con 19.721 tamponi (ieri 17.964) e 316 positivi; rapporto positivi /tamponi 1,60% (ieri 1,59%); 99.416 contagiati totali; ricoverati -1 (172); terapie ... Leggi su sbircialanotizia

