Bolle di sapone finiscono sul balcone della vicina: lei chiama i vigili per punire bimbo autistico (Di venerdì 28 agosto 2020) Bolle di sapone finiscono sul balcone della vicina. Quando i vigili sono arrivati sul posto non hanno ovviamente multato la madre del piccolo, ma se ne sono andati una volta compresa la situazione. La donna che ha presentato l’esposto ha ingaggiato una vera e propria guerra contro le Bolle di sapone fatte dal piccolo, un bambino di otto anni affetto da autismo. Un bimbo fa le Bolle di sapone sul balcone della sua abitazione in via dei Velieri a Ostia. Nelle ultime settimane, anche a causa del lockdown, ne ha fatte di più. Ed è capitato che qualcuna finisse sul balcone della vicina di ... Leggi su limemagazine.eu

