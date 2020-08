Blood Bowl 3, l'adattamento dello strategico gioco da tavolo, arriverà il prossimo anno (Di venerdì 28 agosto 2020) Durante il pre-show di Gamescom, Nacon e Cyanide hanno annunciato "Blood Bowl 3". È l'ultimo adattamento videoludico del gioco da tavolo e sarà pubblicato all'inizio del 2021 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Steam e Nintendo Switch. Attualmente non sappiamo ancora la data esatta, ma lo studio di sviluppo ha deliziato i fan con un reveal trailer.Blood Bowl 3 è un gioco di strategia a turni ispirato al mondo di "Warhammer". Nel gioco, elfi, umani, orchi e altri personaggi si muoveranno in base alle vostre direttive (sì, sarete l'allenatore), dando istruzioni per portarli nella miglior posizione possibile sul campo. Il vostro compito quindi sarà quello di impedire ... Leggi su eurogamer

